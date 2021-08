Apresentação do edital da Fenecan a empresários segue até esta quarta-feira

Segue até esta quarta-feira, 1º, a apresentação do edital da Fenecan aos empresários de Canaã dos Carajás. A apresentação está sendo feita pela prefeitura de Canaã, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC). Veja o calendário completo abaixo.

O planejamento é que, em 2021, a Fenecan tenha uma programação de três meses, mesclando atividades online e presenciais, com palestras, treinamentos, liquidações, eventos e shows, com grandes nomes nacionais.

“O mundo mudou e a Fenecan também. Esse ano, nossa Canaã será apresentada ao Brasil e ao mundo”, destacou a prefeita de Canaã, Josemira Gadelha, ao participar de uma das apresentações do edital.

As inscrições para os empresários interessados em participar da Fenecan já estão abertas, e podem ser feitas na sede da Semdec, no piso superior da Feira do Produtor, e na sede da Aciacca.

Documentos exigidos para inscrição:

Cópia do cartão de CNPJ;

Cópia do RG e CPF dos sócios administradores;

Cópia do Contrato Social;

Cópia do Alvará de Funcionamento 2021 ou dispensa de alvará.

Veja o cronograma das próximas reuniões

Data: 30/08

Público: Serviços automotivos de veículos leves, peças e acessórios para veículos leves, motos e veículos leves; Serviços automotivos e maquinário pesado, peças e acessórios para veículos e maquinário pesado, tratores, máquinas, guindastes e caminhões;

Data: 31/08

Público: Empresas do Setor Gastronômico

Local: Auditório da SEMDEC

Data: 01/09

Público – Artesãos inscritos na FERART

ASCOM/PMCC