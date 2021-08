Eldorado INCRA apresente projeto de construção de casa

Aconteceu na tarde de quarta-feira 25/08, uma reunião no Centro Integrado de Regularização de Terras com a presença da Prefeita Iara Braga, Secretário de Agricultura Ivonaldo Pessoa, Secretário de Planejamento Marcelo Braga, Chefe de Gabinete Deusimar Oliveira, Vereador Haroldo da 17, Coordenadora do Núcleo INCRA Ana Gonçalves de Oliveira e Keila Lopes de Almeida representante do Incra.

A pauta da reunião foi discutir o levantamento de dados sobre agricultores que serão contemplados de acordo com os quesitos estabelecidos pelo Incra com a construção de casas em sete assentamentos do município.

Esse é um projeto do o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em parceira com o Governo Municipal, a priori somente sete assentamentos serão beneficiados, mas posteriormente os demais serão contemplados com o projeto.

ASCOM/PMEC