Prefeitura de Eldorado e Banco BASA fazem reunião para implantação de programa

A prefeita Iara Braga, durante a manhã de (26) de agosto, se reuniu com o Gerente do Banco da Amazônia (BASA), Richard Sousa, Secretário de Agricultura Ivonaldo Pessoa, Agente de Desenvolvimento Ítalo Jean e Luziano P. da Silva representante da EMATER do município.

Eldorado do Carajás servira de modelo para implantação do Programa Basa Digital, o município que por sua vez possui um grande potencial, o programa Basa Digital é uma plataforma, composta por uma solução web mais aplicativo e foi desenhado para reduzir a distância entre o produtor rural e a oferta de crédito no Banco. Com o objetivo de facilitar tanto para a assistência técnica, quanto para o produtor e para o Banco, a aprovação, análise e acompanhamento destes créditos.

Trazendo facilidade para agricultores e empreendedores, promovendo o desenvolvimento e inclusão do homem do campo no meio digital, e transformando a maneira em que muitos acessam o credito, trazendo assim maior desenvolvimento para município.