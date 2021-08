Inscrições abertas para o campeonato de esportes radicais Pebas Jump

Praticante ou atleta profissional de esportes radicais o desafio está lançado para participar do maior evento de esportes do Pará, o Pebas Jump. As inscrições estão abertas até cinco de setembro.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição on-line. Para ter acesso ao cadastro é obrigatório um e-mail do gmail, os documentos indicados para o cadastro e cópias escaneadas do RG e CPF. As inscrições podem ser realizadas direto no link bit.ly/bioSemelparauapebas.

Para os atletas menores de 18 anos, os pais ou responsáveis precisam preencher o termo responsabilidade que também está disponível no link de acesso. É importante ficar atento aos requisitos para participar: como idade indicada para cada uma das modalidades que irão competir esse ano: PATINS STREET, BMX FRESTYLE, SKATE, MOTO WHEELING, PAINTBALL, BICICROSS E SLACKLINE.

O evento é uma parceria da Prefeitura de Parauapebas, por meio de Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), com a União dos Esportes Radicais e Culturas Alternativas de Parauapebas (UERCAP).

ASCOM/PMP