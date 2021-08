Prefeitura ajuda moradores do Cidade Jardim a quitar dívidas com loteadora

Programa municipal vai subsidiar débitos de até R$ 25 mil. Para facilitar pagamento, empresa irá retirar as multas e juros por atraso e conceder descontos sobre parcelas.

Os moradores do bairro Cidade Jardim em dívida com a Buriti Empreendimentos voltaram a dormir tranquilamente depois que a Prefeitura de Parauapebas, em reunião com a empresa, encontrou a melhor solução para a quitação dos lotes com parcelas atrasadas: irá subsidiar as dívidas de até R$ 25 mil enquanto a loteadora concederá 100% de desconto nas multas e nos juros dos devedores.

“O encontro foi produtivo e saímos da reunião com o sentimento de felicidade em poder garantir que mais famílias possam conquistar a quitação dos lotes através do Programa Subsídio, com os descontos conquistados para a comunidade”, disse a secretária adjunta de Habitação, Marcelly Negrão, após a reunião que teve a presença do vereador Rafael Ribeiro.

A prefeitura convidou a Buriti para conversar após o prefeito Darci Lermen se reunir, dia 6 deste mês, com as associações de moradores do Cidade Jardim e do Alto Bonito, que apresentaram uma pauta de reivindicações para ambos os bairros. “Com conversa e com diálogo. Assim que a gente quer tocar o governo”, frisou Darci.

Na ocasião, após ouvir as associações, o prefeito já anunciou para o final deste mês o pagamento dos primeiros subsídios “e, com isso, já resolver grande parte dos problemas dos moradores”.

Da reunião com a diretoria da Buriti, da qual as associações também participaram, ficou acordado que a loteadora irá oferecer desconto de 100% dos juros e multas por atraso; desconto de 50% dos honorários advocatícios para quem está com processo judicial; e desconto de 0,5% sobre parcelas em aberto, índice que pode chegar até mais de 25% sobre o valor do débito total, dependendo do número de parcelas em aberto.

Além disso, a Buriti dará prazo de 30 dias para o morador complementar o saldo devedor, caso este ultrapasse o valor de quitação da dívida.

Tantas vantagens são para que todos os moradores consigam quitar as suas dívidas, inclusive aqueles com débito acima de R$ 25 mil, teto do Programa Subsídio. É o caso de uma moradora que deve R$ 28 mil para Buriti. Agora, com os descontos e abatimentos, restarão apenas R$ 352 para ela receber o título definitivo do seu imóvel.

Em outras situações, o Programa Subsídio irá cobrir toda a dívida do morador. Com o acordo firmado com a loteadora, a Sehab faz agora a análise documental dos inscritos no programa, para atualização das informações e andamento do processo dos moradores, que podem procurar a Secretaria de Habitação em caso de dúvidas.

A Sehab trabalha para que nos próximos dias seja realizada a entrega dos primeiros pagamentos aos contemplados com o subsídio, conforme determinado pelo prefeito municipal.

ASCOM/PMP