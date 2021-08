Programa incentiva empresas fornecedoras a executar investimento social privado no Estado

Em seu primeiro ano, o Programa Partilhar da Vale e seus fornecedores beneficia cerca de 2 mil pessoas no PA

Um ano após o lançamento do Programa Partilhar, a Vale celebra com seus fornecedores os resultados e as contribuições do engajamento de sua cadeia de suprimentos para o desenvolvimento social das comunidades onde a empresa atua. Por meio do programa, os fornecedores da Vale já se comprometeram a realizar 27 ações de investimento social privado, das quais cinco já foram entregues, beneficiando cerca de 2 mil pessoas somente no Pará.

Além disso, foram fechados 35 contratos utilizando a metodologia inovadora do programa, segundo a qual a Vale identifica os fornecedores com maior contribuição socioeconômica para cada região e os prioriza nos processos de contratação. Um total de 377 fornecedores participaram dos processos concorrenciais elaborados com a metodologia do Partilhar, o que corresponde a 75% das empresas convidadas. O volume de contratações incluídas no programa alcançou R$ 2 bilhões.

“Após lançarmos o Partilhar, recebemos o retorno positivo de vários fornecedores que queriam investir em projetos sociais nos territórios, mas não sabiam por onde começar”, conta Marco Braga, diretor de Suprimentos da Vale. “Com o programa eles têm um incentivo para transformar esse desejo em realidade.”

O diretor de Sustentabilidade e Investimento Social da Vale, Hugo Barreto, afirma que, por meio do Partilhar, a Vale propaga seus valores para a cadeia de suprimentos: “Queremos transformar o futuro e melhorar a vida das pessoas. Estamos colocando esse propósito em prática ao levar o desenvolvimento social às comunidades em conjunto com nossos fornecedores”.

Nos primeiros 12 meses do Partilhar, os contratos fechados com a nova metodologia geraram 800 empregos no Pará e em Minas Gerais, resultando em uma massa salarial total de quase R$ 11 milhões. O valor em compras locais chegou a R$ 800 mil, gerando novas oportunidades de negócios para os territórios. Já o valor aplicado em investimento social privado alcançou R$ 370 mil nos dois estados.

No primeiro ciclo do Partilhar, que vai até o início de 2022, estão sendo contempladas 11 categorias de compras – como serviços de infraestrutura, construção e engenharia, peças para processamento mineral e frete de transporte terrestre. A partir do ano que vem, o programa será estendido para outras categorias e mais estados do Brasil.

Benefícios para fornecedores e comunidades

Os investimentos sociais já entregues no Pará foram realizados por quatro empresas: Opus Construções Modulares, Haver & Boecker Niagara, Omega Service e Fernandes Amadeu Transportes e Logística. Os municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas estão sendo beneficiados com ações de geração de renda, educação e saúde.

A Opus Construções Modulares ofereceu apoio a quatro projetos da Agência de Desenvolvimento de Canaã, como a realização de um curso de cuidadores de idosos em parceria com o Hospital 5 de Outubro, cursos e palestras de aperfeiçoamento do sistema de produção para pequenos agricultores, e uma capacitação em pintura em tecido.

Felipe Ventura, sócio e diretor da Opus, afirma: “O Programa Partilhar tem proporcionado um caminho para a nossa empresa se engajar com a comunidade de Canaã dos Carajás durante o projeto que estamos realizando, de construção de um espaço de convivência na mina S11D. Tem sido um prazer e um privilégio retribuir para comunidade de Canaã dos Carajás o que estamos conquistando”.

A Fernandes Amadeu também estabeleceu parceria com a Agência Canaã para um projeto de apoio a avicultores. A empresa doará ração e insumos para famílias da Vila Bom Jesus.

Graça Reis, diretora da Agência, afirma: “O Programa Partilhar já é um sucesso. É um dos programas mais incríveis que a Vale já criou porque, além dos benefícios, vai estreitar o relacionamento dos fornecedores com as comunidades. Tomara que outras empresas também participem do Programa Partilhar”.

Em Parauapebas, a Omega Service está apoiando dois projetos de incentivo à qualificação profissional em parceria com a Associação de Moradores do Bairro Bela Vista. A empresa está promovendo um curso de corte e costura para a comunidade, gerando fonte de renda para mulheres. A empresa doou máquinas de costura e prensa, além de insumos como tecidos e moldes. Outra iniciativa é o apoio a moradores do bairro para cursarem a qualificação em solda realizada em parceria com o Senai.

A aluna do curso de costura, Flávia Rosa Trindade, afirma: “Quero externar minha gratidão às empresas que estão proporcionando esse momento tão importante para mim. Busquei tanto por esse curso e não encontrava. Estava disposta a pagar e me privar de algumas coisas financeiras na minha vida para ter esse curso e, hoje, estou realizando um sonho”

Já a Haver & Boecker Niagara está apoiando a qualificação e inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência por meio do programa Sorri Parauapebas, além de fazer doações de cestas básicas e leite em pó para projeto do Rotary Club da cidade.

Cardápio de incentivos

Nos próximos meses, a Vale iniciará a implantação do cardápio de incentivos, uma ação voltada para a capacitação e o aumento da competitividade de seus fornecedores. Mais de 3 mil colaboradores de quase 40 empresas contempladas se inscreveram em treinamentos online sobre assuntos técnicos de mineração, comunicação, gestão de tempo e de pessoas.

Mesmo os fornecedores que ainda não tenham contratos em vigor com a empresa podem participar. Além dos treinamentos, está prevista a oferta aos fornecedores de condições financeiras diferenciadas e ferramentas facilitadoras de negócios.

A prioridade para receber os incentivos está sendo dada aos fornecedores com base numa combinação do Índice de Valor na Comunidade (IVC) com o porte das empresas Quanto maior for a pontuação da empresa no IVC, mais incentivos o fornecedor poderá receber.

Índice de Valor na Comunidade

Em seus processos de contratação de serviços e materiais, a Vale analisava somente o preço oferecido e a capacidade técnica do fornecedor. Nas categorias incluídas no Programa Partilhar é analisado também o Índice de Valor na Comunidade (IVC), um indicador criado pela empresa que reflete a contribuição socioeconômica dos fornecedores para as comunidades. Uma pontuação alta no IVC representa um diferencial para o fornecedor na concorrência.

A metodologia do IVC é baseada em critérios objetivos, com divulgação aos participantes de forma transparente. O processo de certificação é gratuito para os fornecedores, feito por uma empresa independente, com garantia da proteção dos dados.

O IVC analisa cinco fatores relacionados a contribuição de cada fornecedor em cada região:

Emprego: número de postos de trabalho mantidos ativos na região;

Renda e salário: somatório da remuneração bruta anual dos colaboradores;

Compras locais: total de gastos em produtos e serviços na localidade;

Impostos: valor total recolhido em ISS e ICMS;

Investimento social privado: somatório de investimentos em iniciativas sociais visando ao bem-comum da comunidade.

