Afeganistão: explosão em aeroporto de Cabul deixa vários mortos

Ataque em aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, já era previsto por países dos ocidentais, pouco antes das explosões acontecerem países como EUA, Austrália e Reino Unido, fazerem alerta de um ataque iminente. O aeroporto que se transformou em rota de fuga para muitos que estão no Afeganistão e temem por suas vidas após o Talibã assumir o poder.

O Talibã se pronunciou e disse condenar o ataque ocorrido, até o momento 13 mortos foram oficialmente confirmados, segundo a BBC, o número de mortos já passava de 70, sendo 12 militares, que foram confirmados em seguida em um pronunciamento feito pelo presidente dos EUA, Joe Biden.

Por hora, os primeiros suspeitos da explosão suicida, de acordo com o jornal The Guardian, é a filiação do grupo terrorista Estado Islâmico no Afeganistão, conhecida como Estado Islâmico.

O Estado Islâmico e o Talibã, apesar de ambos serem sunitas radicais, são rivais. O primeiro criticou o acordo de paz do segundo com os EUA, acusando os rivais de abandonarem a causa jihadista.

