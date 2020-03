Eleições 2020 em Curionópolis: Mariana Chamon derrota Adonei Aguiar, diz pesquisa eleitoral

Município com densidade de mais de 16 mil eleitores e de enorme importância no contexto regional, Curionópolis já vislumbra as eleições de 2020. E esta semana foi publicada a primeira pesquisa de intenção de votos da corrida deste ano, e a jornalista Mariana Chamon aparece na liderança, com 43,8% da preferência, contra apenas 22,5% do atual prefeito Adonei Aguiar. Candidato em 2016, Valdeir do União tem outros 17,3%. A pesquisa é do Instituto Skala e foi contratada pela MM Comunicação.

Na mesma pesquisa estimulada, 9,3% das pessoas disseram não saber em quem vão votar e 7,1 disseram que em nenhum desses.

Já a pesquisa espontânea, quando o eleitor é questionado sobre o candidato em que votaria, mas não lhe são apresentados os nomes dos pré-candidatos, Mariana Chamon também lidera, mas com percentual menor: 23,3% da preferência. Adonei vem em segundo com 15,1% e Valdeir com 10%. Nesta opção, dois outros nomes foram citados: Pastor Clevirson, com 0,6% e Gildásio, com 0,6%. A maioria, 50,4%, não opinou.

OUTROS CENÁRIOS

A Skala promoveu outros cenários de confronto da líder da pesquisa, com os demais candidatos. No cenário em que apenas Mariana e Adonei seriam as opções, a jornalista figura com 52,3% da preferência, contra 26,7% do atual prefeito. Os que não sabem correspondem a 11,6% e 9,4% disseram nenhum.

Em outro cenário, com apenas Mariana Chamon e Valdeir do União, a preferência pela jornalista ficou em 50,9% e pelo empresário ficou em 25,7%. Já o percentual de pessoas que não sabem subiu um pouco, para 12,3% e nenhum para 11,1%.

REJEIÇÃO

Quando verificada a rejeição dos nomes postos como pré-candidatos, o atual prefeito Adonei Aguiar é citado por 37,9% dos eleitores, contra 12,5% de Mariana Chamon e 5,8% de Valdeir. Outros 37,4% disseram não rejeitar os nomes da pesquisa e 6,4% não opinaram.

A pesquisa é do Instituto Skala, contratado pela MM comunicação e Eventos e está devidamente registrada junto à Justiça Eleitoral como TRE/PA n° 06940/2.020. A coleta de dados ocorreu entre 4 e 5 de março, com universo de 311 entrevistados, margem de erro 3,5% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

Confira os cenários:

