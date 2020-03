Casa desaba sobre idoso de 86 anos

Uma casa desabou na quarta-feira (11) sobre um idoso de 86 anos no município de Codó, a 290 km de São Luís. O idoso identificado como Francisco Barbosa Nascimento estava na residência quando por volta das 5h ele foi surpreendido com o desabamento.

Por muita sorte um armário que estava próximo ao local o salvou. O idoso ficou preso e só foi resgatado por homens do Corpo de Bombeiros Militar. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Wilson Belo, disse que Francisco Barbosa tinha ferimentos na região da cabeça e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deu total suporte durante o resgate dele.

Fonte: www.enquantoissonomaranhao.com.br