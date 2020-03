II Congresso de Mineração começa nesta sexta-feira, dia 13

“Mineração ao Alcance de Todos” é o tema da II edição do Congresso de Mineração da Região de Carajás (Concarajás), que começa nesta sexta-feira, dia 13, às 8h, e vai até sábado, 14. Toda a programação será realizada no auditório do Instituto Federal do Pará – campus Parauapebas, localizado na PA-275, s/nº, bairro União.

A programação é voltada, principalmente, para estudantes de áreas correlacionadas, profissionais da mineração, representantes de empresas, garimpeiros, como também proprietários de terras. Mas não será restrito, ou seja, interessados de outras áreas podem se inscrever.

Clique aqui e acesse a programação