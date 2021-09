Em Belém, prefeita busca parceria com o Clube do Remo

prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, participou de reunião, em Belém, com o presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, para tratar de uma possível parceria para a criação de um Núcleo Avançado do Clube em Canaã dos Carajás, com o objetivo de descobrir e formar novos talentos, assim como auxiliar na preparação de profissionais para acompanhamento de atletas.

Também foi discutida a possibilidade de trazer o time profissional, que atualmente representa o Pará na Série B do futebol nacional, para uma partida oficial em Canaã.

Josemira está cumprindo agenda em Belém, em busca de ações e parcerias de diversas instituições para Canaã dos Carajás.

ASCOM/PMCC