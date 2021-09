Fake News vídeo que mostra missionarias sendo morta no Afeganistão

É fake News vídeo que em que mostra supostas missionárias sendo torturadas em sacos plásticos e posteriormente mortas em praça pública

O vídeo que ganhou força nos grupos de mensagens instantânea, e foi bastante compartilhado, chegando a praticamente todas as pessoas e se tornando assunto em quase todas as conversas.

Podemos observar uma voz narrando que o fato ocorreu no Afeganistão, que tem sido palco de um grande conflito, após as tropas américas deixarem o país, esse vídeo tenta reforçar o estereótipo que foi criado ao longo do tempo, contra outras religiões.

O vídeo se trata de uma performance artística, apresentada em 26 de maio deste ano, Parque Del Pablo, em Médellín, na Colômbia.

A intervenção artística chamada de “Embalados” (Empaquetados, em espanhol) tinha como objetivo, chamar atenção para casos de pessoas desaparecidas, “Às pessoas que apareceram mortas, ou às pessoas que não apareceram. Isso é um grito de ajuda, para saber o que está acontecendo com todas as pessoas que, até hoje, não sabemos onde estão, que foram capturadas pela polícia ou por civis acompanhados pela polícia e que, até hoje, não sabemos onde estão”, disse.

O vídeo original possui 12 minutos e foi tirado totalmente de contesto, link do vídeo original abaixo.

Com informações: piaui.folha.uol.com.br