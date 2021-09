Marido mata Influenciadora e em seguida se mata

Uma influenciadora digital de 38 anos foi vítima de feminicídio na noite deste domingo (5/9), em Valinhos, no interior de São Paulo. Bruna Quirino foi morta a facadas pelo próprio marido, Rodrigo Quirino, de 40 anos, em um condomínio no bairro Bom Retiro.

Depois de assassinar a esposa, o agressor tentou atacar a própria filha, de 20 anos. Na sequência, o homem tirou a própria vida. De acordo com a Polícia Civil, a arma utilizada no crime foi apreendida, assim como dois celulares. Os objetos vão passar por perícia.

A Guarda Municipal foi chamada por volta das 23h para atender uma briga de casal. Ao chegar na residência, a mulher já foi encontrada morta ao lado do corpo do marido.

Ainda conforme a GM, a vítima tentou sair do apartamento e pedir socorro após ser esfaqueada, mas caiu na escadaria do prédio. Na sequência, o marido cometeu suicídio. O caso foi registrado no plantão policial do município como homicídio, suicídio e violência doméstica. A investigação vai ficar a cargo 1º Distrito Policial de Valinhos.

Dois dias antes de ser morta, a mulher compartilhou um vídeo feito com o marido, onde fazia uma paródia de como é ser patroa do próprio esposo. Bruna tinha o costume de mostrar sua rotina e alguns vídeos tinham a participação de Rodrigo.

Em seu perfil no Instagram, o agressor se definia como “casado, pai, família e feliz”. Na tarde de domingo, horas antes de ser assassinada, a vítima fez postagens informando aos seguidores que gravaria vídeos para o canal dela no YouTube.

Por: Metrópolis.com