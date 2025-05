Em Belém, trio de torcida organizada é preso por roubar e agredir trabalhador

Nesta terça-feira (6), três homens, de nomes não revelados, foram presos pela Polícia Civil, durante a “Operação Intolerância”, suspeitos de roubar e agredir um trabalhador em Belém. O crime aconteceu no dia 22 de fevereiro, que antecedeu o primeiro clássico Remo X Paysandu, deste ano. Segundo as autoridades, a vítima foi brutalmente agredida por usar uma camisa da Torcida Uniformizada do Fortaleza.

A vítima retornava do trabalho pela Avenida Júlio César, em Belém, quando foi abordada por vários homens que fazem parte de uma torcida organizada do Paysandu Sport Clube, ainda conforme as investigações.

O trabalhador foi surpreendido, derrubado ao solo, agredido com violência até desmaiar e, em seguida, arrastado pela via pública. Durante a ação criminosa, os investigados subtraíram a camisa, um aparelho celular e a quantia de R$ 300, conforme relatado pela vítima.

As investigações continuam em curso para a completa identificação de todos os envolvidos no ato criminoso.