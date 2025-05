Idoso é assassinado e tem casa incendiada em crime brutal no oeste do Pará; três suspeitos são detidos

Um crime chocante abalou a comunidade de Laguinho, no Ramal do Cuamba, zona rural do município de Alenquer, no oeste do Pará. Na madrugada do último domingo (4), o idoso Benedito Rodrigues de Sousa, de 75 anos, foi assassinado de forma brutal e teve sua casa incendiada. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado, com sinais de violência, incluindo uma lesão cortante na região abdominal.

De acordo com informações da Polícia Militar, o incêndio foi provocado de forma criminosa. No local do crime, os agentes identificaram forte cheiro de gasolina, o que reforça a suspeita de incêndio intencional. As investigações apontam que a motivação do crime teria sido financeira.

Benedito havia recebido cerca de R$ 20 mil pela venda de um terreno. Segundo a PM, os suspeitos invadiram a residência em busca do dinheiro. Diante da recusa da vítima em revelar onde o valor estava guardado, ela foi agredida, esfaqueada e, em seguida, a casa foi incendiada com o uso de gasolina e um isqueiro.

Três pessoas foram detidas pelo crime: dois homens presos em flagrante e um adolescente apreendido, que, segundo a polícia, seria parente da vítima. Câmeras de segurança registraram os três nas imediações da casa, durante a madrugada, consumindo bebidas alcoólicas.

Com base nas imagens e em denúncias da população, os suspeitos foram localizados ainda no domingo. Durante o depoimento, o adolescente confessou envolvimento no crime, e os dois adultos também admitiram participação.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do crime e apurar se há mais envolvidos.

Informações por Roma news

Foto por redes sociais