Em busca de recuperação na Série C, Paysandu visita o Manaus

O Paysandu Sport Clube volta a campo hoje, 25, às 17h, contra o Manaus-AM, na Arena da Amazônia, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Foi com uma movimentação realizada no estádio Banpará Curuzu que a equipe finalizou a preapração para o duelo diante do Gavião. A delegação bicolor embarcou ontem, 24, de tarde com destino a Manaus, local da partida de hoje, contra o time da casa.

O técnico Vinícius Eutrópio comandou um trabalho tático, seguido de finalizações e jogadas de bolas paradas. Antes do início da atividade de campo, os atletas assistiram a vídeos exibidos pelos analistas de desempenho como parte da preparação do grupo. Por fim, ainda houve um rachão.

O Manaus está em 7° lugar com 10 pontos, após disputar oito jogos, com de três vitorias, um empate e quatro derrotas. Porém, o Paysandu está em uma situação melhor, e se encontra como 5° colocado. Desse modo, em oito duelos o time visitante conseguiu três vitórias, três empates e duas derrotas.

Confira a lista de atletas relacionados: Alisson, Bruno Paulista, Bruno Paulo, Danrlei, Denilson, Diego Matos, Jefferson, Jhonnatan, João Paulo, Luan Santos, Marcelo, Marlon, Paulinho, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Ratinho, Rildo, Thiago Santos e Victor Souza.

