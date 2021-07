Velório e despedida de Faisal Salmen

Faisal Faris Mahmoud Salmen Hussain, popularmente conhecido como Faisal, ele que foi o primeiro prefeito da cidade de Parauapebas, muito querido pela população até hoje, faleceu na tarde da última sexta-feira (23) de julho, atriste notícia foi confirmada por sua ex-esposa e também ex-prefeita da cidade de Parauapebas Bel Mesquita.

Todos fomos pegos de surpresa com essa triste notícia da morte do ex-prefeito Faisal Salmem que a pouco mais de dois anos lutava bravamente contra um câncer, ainda não foi confirmada a causa da morte pela família. O velório acontecera na cidade de Parauapebas o corpo que está em São Paulo deve chegar por volta das 16 horas.

Faisal médico do povo

Assim ele era conhecido quando chegou no povoado, ele trabalho na empresa Andrade Gutierriz e após sair dessa empresa ele abriu seu consultório no rua 24 de Março, entre a famosa Rua do Comercio e Av. JK, nos dias atuais no Bairro Rio Verde.

A fama de médico do povo se espalhou rápido, um médico que atendia até de graça ou que em forma de pagamento aceitava, galinha, porco entre outras criações.

Primeiro Prefeito de Parauapebas

Emancipação, com o grande número de pessoas que chegavam ao povoado todos os dias e com grandes chances de se tornar uma cidade independente, se iniciou uma luta para que Parauapebas se desmembrasse da cidade de Marabá, em 10 de maio de 1988 conseguiram a esse grande feito, Faisal Salmen juntamente com a ajuda e apoio dos deputados federais Ademir Andrade, Asdrúbal Bentes e Plínio Pinheiro.

Faisal se candidata ao cargo de prefeito da cidade em 1988, pelo partido PTB, tem como vice Renato Araújo do PSD, vence as eleições e assume no ano de 1989 a 1992.

‘Injustiçado’ ao falar do período em que ficou afastado do cargo durante 36 dias, por ‘irregularidades administrativas’ o ex-prefeito afirma que teria sido afastado injustamente do cargo, uma prova disso é que a Justiça fez justiça e me retornou ao cargo, permitindo que eu concluísse meu mandato até o fim, apesar de a oposição fazer de tudo para me prejudicar”.

