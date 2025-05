Em Marabá, são detidos com drogas no final de semana

Felipe foi preso em flagrante na Avenida Floriano Peixoto. De acordo com o relato de militares do 14º Posto Policial Destacado (14ª PPD), ele levava no bolso uma porção de maconha e duas de cocaína.

O caso foi registrado no último domingo (25), quando uma equipe de PM percebeu que o suspeito se comportou de maneira estranha ao notar a viatura policial. Por conta desse indício, ele foi abordado, revistado, e a droga encontrada no bolso da bermuda.

Ainda no domingo, Ricardo foi abordado no Núcleo Nova Marabá. Ele estava na garupa de um mototáxi, sem capacete, quando foi flagrado por uma equipe policial. Assim como Felipe, adotou um comportamento estranho ao visualizar a polícia, mudando de caminho de forma brusca e olhando para trás com frequência.

Ricardo foi abordado pelos policiais e, no bolso da bermuda, os militares encontraram uma porção de crack.