A Polícia Militar identificou como Josiel a vítima baleada na tarde deste último domingo (25), na Praia do Tucunaré, em Marabá. Conforme o relato, ele foi atingido por dois disparos no ombro.

De acordo com a PM, a pessoa que estava com a vítima no momento do tiroteio teria afirmado que não sabe a motivação da tentativa de homicídio e não consegue identificar o autor dos disparos.

Agora, a Polícia Civil deve abrir inquérito para apurar o ocorrido e identificar o atirador.