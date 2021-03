Em três dias 14 pessoas morreram infectadas pelo covid-19 em Parauapebas

O final de semana o numero de pessoa que vieram a óbito na cidade deixou em alerta ainda mais a evidencia o avanço do covid em Parauapebas, por uma doença que vem se alastrando a mais de um ano no Brasil e no mundo.

O município ainda não havia sofrido um momento igual o do último final de semana, onde várias vidas foram levadas pela doença em apenas três dias segundo o boletim expedido pela prefeitura municipal.

Na sexta-feira, 26 de março de 21 foram notificados três óbitos, no sábado dia 27 foi dia em que mais registrou óbitos até o momento na cidade, foram registrados sete óbitos e já no domingo dia 28 foram mais quatro pessoas que vieram a falecer.

Durante o período de Lockdown de sete dias decretado pelo governo municipal a cidade registrou 1.736 novos casos e 19 mortes.

A cidade vive um momento delicado, pois apesar de varias medidas adotadas pelo poder executivo ainda é grande o número de contágio.

Com a entrega da obra de ampliação da Ala Covid-19 do Hospital Geral de Parauapebas (HGP), na manhã de hoje 29, o sistema de saúde do município espera melhorar o combate ao corona vírus. No local, serão instalados 28 leitos de UTI exclusivos para tratamento de casos de Covid-19.

Os leitos de UTI deveram está funcionando até a primeira quinzena de abril, com a ampliação, a Ala Covid-19 do HGP passarão a contar com 68 leitos, sendo 40 de enfermaria e 28 de UTI.