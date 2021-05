Empresário reage a assalto e mata o próprio irmão; assista!

Fábio Dias da Silva, de 33 anos, tinha passagens na polícia por receptação e respondia às acusações em liberdade

dono de uma garagem que também funciona como loja de autopeças matou a tiros seu próprio irmão durante uma tentativa de furto na madrugada da última quarta-feira (26), em Goiânia. O local já havia sido arrombado outras vezes e, por isso, o comerciante resolveu dormir lá dentro na noite passada.

Registrado por câmeras de segurança, o fato aconteceu pouco depois das quatro horas da madrugada. Após saltar um muro do estabelecimento, que fica na Avenida das Bandeiras, no Jardim Ana Lúcia, o suspeito passou pelos veículos, e arrombou a porta de vidro do escritório.

No momento em que tentava abrir uma gaveta, ele foi surpreendido por tiros disparados pelo proprietário, que dormia em uma sala ao lado e acordou com o barulho. Um dos disparos atingiu o suspeito no peito, matando-o instantaneamente. Assista:

Somente após a morte foi que o atirador descobriu que o arrombador era seu irmão por parte de pai. Segundo a Polícia Militar, o baleado, que tinha 33 anos, possuía vários antecedentes criminais, tinha uma condenação por receptação, e atualmente estava em liberdade condicional.

A pistola usada pelo lojista, de acordo com a PM, estava registrada, e ele teria o direito a posse do armamento. A expectativa é de que o comerciante, que deixou o local antes da chegada dos policiais, se apresente ainda hoje na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), para prestar depoimento.

