Encontro discute estratégias para o desenvolvimento do Polo de Mel no Sudeste do Pará

O evento, realizado na última terça-feira (28), no Centro Administrativo, reuniu representantes do Governo do Pará, das Prefeituras de Parauapebas e Canaã dos Carajás, da Vale e de entidades ligadas ao fomento de atividades agropecuárias na região. O objetivo foi debater a construção de estratégias e o fortalecimento das cadeias produtivas da apicultura e meliponicultura no Sudeste do Pará.

O encontro busca a definição de um plano de desenvolvimento de ambas as atividades econômicas. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento de Parauapebas, Rodrigo Zanrroso, a pauta é muito importante para a região e a forma que está sendo construída com o envolvimento de vários atores é essencial.

“Este é um momento de construção coletiva e fundamental para fortalecer a cadeia produtiva do mel na nossa região, que começa desde planejamento, implantação da produção e a comercialização. É um encontro em que vai sair ações efetivas e dever de casa para cada envolvido nesse processo”, explicou o secretário.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de articulação da Vale que fez chamamento de todas as entidades e instituições. “Nosso objetivo é contribuir de forma ainda mais efetiva para a diversificação econômica no sudeste do Pará, para além do crescimento, proporcionado pela mineração. E a participação de todos esses parceiros torna ainda mais possível a realização desse objetivo comum a todos, em gerar cada vez mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população com o fortalecimento das cadeias produtivas, como por exemplo, da produção de mel”, reforça o gerente de Desenvolvimento Territorial da Vale, Frederico Baião.

Para quem já trabalha diretamente com os produtores como é o caso da equipe da Secretaria Municipal de Produção Rural de Parauapebas a iniciativa é muito bem-vinda. “Hoje já treinamos os produtores para o manejo do mel e ajudamos na assistência técnica. Para alguns produtores o mel já é uma segunda opção de renda, com certeza o município tem um potencial grande para aumentar essa produção de mel então, com investimento e estratégias adequadas vamos alavancar a produção”, destacou o secretário de Produção Rural, Elson Cardoso.

Essa foi a segunda reunião técnica do grupo. O coordenador de desenvolvimento da Secretaria de Estadual de Desenvolvimento, Mauro Barbalho, destaca o momento como importantíssimo para construir essas diretrizes e políticas de forma integrada.

“Conhecemos esse potencial da apicultura nessa região e vamos trabalhar a cadeia que envolve todo o mel de forma mais abrangente. Teremos encontro regional, mas focando alguns setores específicos, encontros setorizados e a presença do Governo do Estado para que possamos fomentar essas atividades e projetos aqui na região”, ressalta.

Texto: Liliane Diniz / Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP