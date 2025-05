Escandinavos colocam recém-nascidos abaixo de 0º C

Na Finlândia, uma cena comum intriga turistas: carrinhos de bebê enfileirados do lado de fora de cafés, enquanto os pais se aquecem no interior com uma xícara de café ou chocolate quente. Dentro dos carrinhos, estão os próprios bebês, tirando suas sonecas (mesmo em dias com temperaturas que chegam a 10 graus negativos).

Segundo muitos pais, a exposição ao ar fresco melhora a qualidade do sono, reduz episódios de gripes e fortalece o sistema imunológico dos pequenos.

Essa tradição não é isolada da Finlândia. Outros países nórdicos, como Suécia, Noruega e Islândia, também cultivam o costume. “Crescemos assim e continuamos passando para os nossos filhos”, contou à BBC a finlandesa Aino Sirén, mãe de dois. Ela explica que, desde que os bebês estejam bem agasalhados, protegidos em sacos de dormir térmicos e os carrinhos estejam posicionados longe do vento, não há risco.

No entanto, não há evidências conclusivas de que isso melhore diretamente a imunidade. Especialistas alertam, porém, que a prática exige cuidados rigorosos: monitoramento constante, roupas adequadas e atenção às condições climáticas.