Polícia Federal prende dois foragidos condenados por estupro de vulnerável no Pará

A Polícia Federal prendeu, entre a última segunda (26) e terça-feira (27), dois homens condenados por estupro de vulnerável em ações distintas realizadas no estado do Pará. Ambos estavam foragidos da Justiça, mesmo após sentenças condenatórias definitivas, e foram localizados por meio de investigações e monitoramento realizados pela PF.

O primeiro mandado de prisão foi cumprido em Belém, no bairro do Tenoné. O homem foi condenado por abuso sexual contra uma criança no município de Capitão Poço, em 2014. Localizado sem resistência, ele foi preso e, após os procedimentos legais, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Já o segundo caso ocorreu em Castanhal. O foragido havia sido condenado em 2015, também por estupro de vulnerável, e estava desaparecido desde a sentença. Após um trabalho de inteligência da Polícia Federal, ele foi encontrado e detido. A pena imposta foi de 36 anos de prisão.

As prisões fazem parte das ações da Polícia Federal voltadas ao combate de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no estado do Pará. A corporação reafirma seu compromisso em localizar e responsabilizar autores desse tipo de crime, mesmo após anos de fuga da Justiça.

Informações por Roma news

Foto reprodução