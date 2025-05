E.M.E.F Eurides Santana realiza abertura do projeto Encontros Afro-Literários

Ontem, dia 27, no Centro Universitário de Parauapebas, a E.M.E.F Eurides Santana, sob a gestão de Eliane Felizardo e a coordenação de Raimunda Barbosa, reuniu 142 alunos(as), de 04 turmas de nonos anos, para participarem da abertura do projeto ENCONTROS AFRO-LITERÁRIOS, meu mundo, nosso espaço em transformação.

Este Projeto é idealizado e desenvolvido há seis anos pela professora de Língua Portuguesa, Eliane Barros, que aborda questões referentes à Literatura Negra em sala de aula, com foco na Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), cuja intenção é a promoção de uma abordagem educacional, que visa combater o racismo e promover a igualdade e o respeito entre diferentes grupos étnicos e raciais nas escolas e na sociedade em geral.

O projeto em questão partiu do processo identitário da professora responsável e o evento é uma demonstração de que o exemplo é vital para a formação de leitores críticos da realidade que os circundam. Desta feita, os alunos e alunas dos nonos anos presentes na terça-feira assistiram às palestras ministradas por ex-alunos e alunas participantes dos encontros anteriores, que foram 5 apresentações com temas relacionados ao saber teórico e prático, tais como “A Construção da Subjetividade e o Conceito de Estereótipos”, “Racismo Científico e o Racismo de Monteiro Lobato”, “Filosofia Africana”, “Literatura Negra infantil: algumas abordagens e identificação de estereótipos”, além da palestra acerca da obra e vida da autora basilar do projeto, Carolina Maria de Jesus, com o tema “Carolina: não digam que fui rebotalho”.

Os estudantes de forma engajada apresentaram para também ouvintes engajados com o ato de aprender, portanto, tomando como base a importância do letramento racial, a fim de colaborarem no compartilhamento de uma cultura antirracista. As falas dos ex-participantes do projeto demonstraram com exatidão o poder de transformação que os livros podem proporcionar. Assim como a autora base desconstrói a falsa ideia de que os pobres não leem livros, ontem, presenciamos a falsa ideia de que a mudança não chegou e ainda tardará.