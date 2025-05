Jornalista tem equipamentos de trabalho furtados na Savassi, em Belo Horizonte, e Polícia recupera itens

Belo Horizonte (MG), 28 de maio de 2025 – Um jornalista de 47 anos teve seus equipamentos de trabalho furtados na tarde desta terça-feira (27) na Praça Diogo de Vasconcelos, mais conhecida como Praça da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que atua como repórter fotográfico, estava em serviço quando precisou parar para trocar a lente da câmera. Nesse momento, deixou a mochila com o restante do material em um banco e acabou sendo furtado. Na mochila estavam itens de trabalho como lentes fotográficas, um drone e outros equipamentos, com valor estimado em cerca de R$ 8 mil.

Logo após o crime, os militares iniciaram buscas pela região. Um homem foi localizado na Avenida do Contorno, carregando uma mochila com as mesmas características da que havia sido furtada. Durante a abordagem, os policiais constataram que a bolsa estava vazia. Questionado, o suspeito confessou o furto e revelou que havia vendido os equipamentos por apenas R$ 50.

Com as informações fornecidas, a PM localizou o local onde os objetos haviam sido comercializados. No endereço indicado, os policiais conseguiram recuperar todo o material furtado. O homem que havia adquirido os equipamentos afirmou desconhecer a origem ilícita dos produtos e alegou que não sabia que se tratava de itens roubados.

Os dois envolvidos — o autor do furto e o comprador, suspeito de receptação — foram levados para a delegacia. O jornalista teve todos os seus pertences restituídos.

A ação rápida da Polícia Militar foi fundamental para o desfecho positivo do caso, evitando prejuízos maiores à vítima e garantindo a responsabilização dos envolvidos.

Informações por Roma news

Foto por PM