Escola de Música Waldemar Henrique divulga lista dos aprovados

Cerca de 700 pessoas que se inscreveram no processo seletivo da Escola Municipal de Música de Parauapebas Maestro Waldemar Henrique já estavam ansiosas para saber o resultado. A lista dos aprovados foi anexada na fachada da escola na manhã desta terça-feira (12) e pode acessada nos links abaixo.

Os candidatos participaram das aulas que ocorreram no período de 3 a 6 deste mês, no Centro Universitário de Parauapebas (Ceup), mesmo local onde foi realizada a prova, no dia 7.

Para efetuar as matrículas, que ocorrem nos dias 13 e 14 deste mês, os aprovados devem levar comprovante de residência, comprovante escolar e uma foto 3×4. A Escola Municipal de Música fica localizada na rua Sol Poente, n°117, bairro da Paz. O atendimento é das 8 às 18 horas.

Confira as listas nos links abaixo:

– 10 a 12 anos

– 13 a 18 anos

Texto: Anne Costa / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP