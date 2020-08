Escola Municipal Dorothy Stang é inaugurada no Cidade Jardim para 1,4 mil alunos

É a sexta instituição de ensino entregue pela prefeitura à população, com novo padrão que oferece mais conforto, segurança e educação de qualidade

A manhã desta quinta-feira, 13, foi marcada pela inauguração de mais uma escola da rede municipal de ensino de Parauapebas. O novo prédio da Dorothy Stang é a sexta escola inaugurada pela gestão municipal em um período de um ano e quatro meses. Outras quatro obras educacionais estão em andamento e, destas, ao menos três devem ser entregues para a comunidade ainda neste trimestre.

Localizada na av. Buriti, no bairro Cidade Jardim, a Dorothy Stang tem capacidade para atender 1,4 mil alunos em três turnos de funcionamento. É composta por 15 salas de aula, pátio e quadra de esportes cobertos, vestiários, cozinha industrial, refeitório, área administrativa, entre outros espaços. Tudo com acessibilidade.

Maria de Fátima Melo é mãe do aluno Zairo da Conceição Freire. Eles visitaram a escola e ficaram encantados com a estrutura. “Eu venho acompanhando a escola desde a fundação e estamos felizes, pois é uma escola ampla e confortável. Visitei as salas e descobri que tem até enfermaria. Fiquei muito feliz com o que vi e estou ansiosa para que meu filho venha estudar aqui. No antigo prédio era um pouco apertado, e vindo para cá vai melhorar 100%. Em um ambiente assim fica melhor para se concentrar nas aulas, para melhor aprender”, avaliou a mãe do aluno.

Representantes da prefeitura e da Câmara de Municipal, da comunidade e do corpo docente da escola prestigiaram a inauguração. Para o secretário de Educação, Luiz Vieira, o evento não se resume à inauguração de uma escola. “Na verdade, está sendo inaugurada mais qualidade de vida, segurança e conforto para a população. O sonho da educação digna é coletivo, e conhecimento é algo que ninguém pode roubar. Quando investimos em educação estamos investindo em outras áreas da sociedade”, ressaltou o secretário.

Mais obras no bairro

A escola Dorothy Stang faz parte de um pacote de obras que estão sendo realizadas no bairro Cidade Jardim para melhorar a qualidade de vida da comunidade, como tapa buracos, recuperação asfáltica, construção da Unidade Básica de Saúde e, em breve, será lançado oficialmente o edital para a primeira etapa do Prosap no bairro.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Darci Lermen citou a magnitude da obra, parabenizou e reconheceu o importante papel da equipe escolar para a formação dos alunos. “Entregar escolas é sempre muito bom. Eu estou feliz por mais essa obra. E sei que a formação dos nossos jovens e crianças depende acima de tudo de uma equipe comprometida e que a equipe da Dorothy está capacitada para executar um excelente trabalho”, destacou o prefeito.