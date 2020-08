Vale informa sobre o Projeto Serra Sul 120 e a ampliação da flexibilidade operacional

A Vale informa que seu Conselho de Administração aprovou, nesta data, a implantação do Projeto Serra Sul 120, localizado no município de Canaã dos Carajás (PA), Brasil.

O Projeto Serra Sul 120 consiste no aumento de capacidades da mina e da usina de S11D em 20 Mtpa, o que totalizará 120 Mtpa no site. O Projeto tem investimentos com valor plurianual de US$ 1,5 bilhão e seu start-up é esperado no 1º semestre de 2024. O Projeto inclui: (a) a abertura de novas áreas de lavra; (b) a duplicação do transportador de correia de longa distância (TCLD); (c) a implantação de novas linhas de beneficiamento na usina; (d) ampliação das áreas de estocagem, dentre outras medidas.

O Projeto Serra Sul 120 criará um importante buffer de capacidade produtiva, garantindo maior flexibilidade operacional frente a eventuais restrições produtivas ou de licenciamento no Sistema Norte. O investimento para duplicação do TCLD existente, no valor de US$ 385 milhões, além de trazer flexibilidade, traz também elementos importantes de redução de risco operacional, adicionando confiabilidade ao sistema.

O Projeto antecipará investimentos em mina-usina que, em conjunto com a solução logística em desenvolvimento, visam incrementar a capacidade total do Sistema Norte em 20 Mtpa, para 260 Mtpa. A ampliação da capacidade de mina-usina e o desenvolvimento de capacidade logística adicional são passos importantes para o crescimento de volumes de minério de ferro, maximização de margem e otimização do flight-to-quality.

Com a antecipação do Projeto Serra Sul 120 e o atraso da execução de projetos em 2020 em razão da pandemia do COVID-19, a Vale informa que irá revisar e atualizar, oportunamente, seu guidance de investimentos em 2021, atualmente em US$ 5 bilhões, e no período entre 2022 e 2024, com média de US$ 4,5 bilhões. A Companhia informa que reapresentará o item 11 de seu Formulário de Referência, nos termos previstos na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada.

