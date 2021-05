Esporte: Vale constrói arena esportiva no bairro Nova Carajás

Cerca de 300 crianças e adolescentes do bairro Nova Carajás, em Parauapebas, contam agora com espaço novo e adequado para a prática esportiva. A arena com 2,5 mil m2 faz parte de um conjunto de projetos da Associação de Moradores da comunidade. As ações contam com o apoio da Vale, por meio de programa Desenvolvimento Territorial que vem sendo implementado pela empresa na área de influência da Estrada de Ferro Carajás e de suas operações no sudeste do Pará. O presidente da AMBNC, Fabio Lopes comemora o benefício para a Nova Carajás. “Agradecer a parceria entre a Associação e a Vale. É um projeto que será aberto para toda comunidade. E eu estou muito contente com esta conquista para o bairro”, conta Fábio. Além do campo, a arena contém vestiários, banheiros, depósito e local para conveniência. A empresa também apoiará com material esportivo, equipamentos e contratação de um instrutor esportivo durante o primeiro ano de projeto social piloto