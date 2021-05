De olho na rota turística Parauapebas se inspira no evento popularmente conhecido em Roraima, Roraima Fishing Show, um evento que atrai bastante pessoas apaixonadas pela pesca esportiva e muitos turistas a cidade.

Visando trazer a pesca esportiva ao município de Parauapebas e juntamente agregar a rota turística, o rio Itacaiúnas que fica dentro da floresta nacional de Carajás seria o local ideal para essa pratica segundo os mentores do projeto, juntamente com o secretário municipal de Turismo, Rodrigo Mota, participam do evento o coordenador de projetos da Semtur, Marcos Alexandre, o vereador de Parauapebas Leo Márcio e o secretário estadual de Turismo do Pará, André Dias.

A Pesca Esportiva está contida dentro dos conceitos da pesca amadora, porém sua prática não implica necessariamente no abate do pescado. O principal objetivo é a prática do esporte, num convívio sadio com a natureza conservada onde o pesque-e-solte é prioridade, e dos peixes, ficam guardadas apenas imagens.

A contratação da consultoria que vai realizar o diagnóstico para a implantação da pesca esportiva em Parauapebas já está em fase de licitação. Esta é apenas uma das ações que estão em estudo para atrair turistas e alavancar o turismo em Parauapebas. Além da pesca esportiva, estão em fase de planejamento a rua gastronômica e a reestruturação das rotas turísticas.

Géssica Portácio / com informações: Ascom/pmp

Imagem: tvcenario.com