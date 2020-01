Estão abertas as inscrições para as Oficinas de Carnaval

Em Parauapebas, o carnaval vai muito além da diversão. As ações contribuem com a valorização e formação cultural da comunidade e dos artistas. Este ano, o carnaval do município vem com novidades, uma delas são as Oficinas.

Estão sendo disponibilizadas 300 vagas nos cursos de: percussão, samba no pé, gafieira, máscaras, maquiagem artística, customização de camisetas, fantasia e alegorias e adereços. O objetivo é envolver pessoas, que já trabalham ou não no setor carnavalesco, na produção da festa popular.

“É uma oportunidade de adquirir conhecimento possibilitando até mesmo a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho. Todos os participantes serão certificados e poderão contribuir nos barracões de escolas de samba ou até mesmo nas montagens de alegorias e adereços”, afirma Saulo Ramos, secretário municipal de Cultura.

Alguns cursos já começam na próxima semana, os demais serão em fevereiro. As inscrições são limitadas e vão até sexta-feira, dia 17. Os interessados devem ir ao Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC), na Rua 10, bairro Cidade Nova, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munidos dos documentos pessoais. Mais informações pelos telefones: 3346 2007 – 3346- 8186.

Sobre as Oficinas

– Percussão: Compartilhará técnicas percussivas formando ritmistas que poderão se apresentar nos desfiles de rua fortalecendo o carnaval na cidade.

– Samba no pé: trabalhará a técnica do samba com método acessível para iniciantes. Os participantes poderão integrar às alas de blocos e escolas de samba.

– Gafieira: Os participantes vão conhecer os principais passos da gafieira como também sua origem partindo de diferentes tipos de samba.

– Máscaras: Promoverá confecção de máscaras e fantasias proporcionando às crianças e jovens, o primeiro contato com a criação de adereços e conhecerem a magia do Carnaval.

– Maquiagem artística: Técnicas para maquiagem de palco de forma harmoniosa e estética de acordo com as características de cada rosto. E ainda, a transformação do rosto para caracterização de personagens.

– Customização de camisetas: Estimulará a criatividade na modificação de camisetas e abadás criando peças únicas, inclusive, utilizando diversos tipos de materiais.

– Alegorias e adereços: Possibilitará a capacitação em concepção e criação artística de alegorias e adereços, escolha de material, aproveitamento de material alternativo, colagem, corte de moldes, aplicações, acabamentos e demais técnicas do processo.

– Fantasia: Aprendizado de confecção e montagem de fantasias carnavalescas bem como compartilhar novas técnicas com os profissionais da área.

