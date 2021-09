Estão abertas as inscrições para o curso de Trilhas e Caminhadas

O governo municipal tem intensificado as capacitações para servidores, profissionais do trade local e sociedade que tem interesse em se capacitar para atuar na área turística de Parauapebas. O mês de setembro iniciou com a abertura das inscrições para o curso de Trilhas e Caminhadas, ofertado pela Secretaria de Turismo do Estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. As inscrições iniciaram nesta quarta-feira, 1, e seguem até o próximo dia 10.

Os interessados devem se inscrever no Centro de Atendimento ao Turista, localizado na Rua E, quadra 50, lote 8, no bairro Cidade Nova, de 8h30 às 12h00 e de 14h30 às 18h. Os inscritos passarão por entrevista nos dias 20 e 21 deste mês. Após a seleção, os classificados receberão o resultado entre os dias 22 a 24. Os alunos ficarão alojados na Sede Gavião Real da Floresta Nacional de Carajás para aulas teóricas e práticas, que ocorrerão de 27 de setembro a 2 de outubro e de 4 a 8 de outubro, respectivamente.

ASCOM/PMP