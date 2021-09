PF prende suspeito de planejar atos terroristas em Maringá (PR)

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira, 2, em Maringá (PR), um homem suspeito de planejar atentados terroristas. De acordo com a corporação, o alvo é um professor de música. A idade e o nome do investigado não foram divulgados.

Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram autorizados pela Justiça Federal de Maringá. Na casa do suspeito, a PF encontrou uma espingarda calibre 32 e bastantes simulacros de arma.

Segundo a corporação, o homem mantinha “contato direto com radicais islâmicos no exterior, manifestando a intenção de viajar para outros países, como Iraque, e incorporar-se a organizações terroristas”. As penas para os crimes podem chegar a 30 anos de prisão.

A operação foi batizada de Trastejo, uma referência a um defeito no braço de instrumento de corda que provoca problemas na emissão de som.

