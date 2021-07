Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória a Minas têm o melhor desempenho ambiental entre as ferrovias brasileiras

A Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória a Minas, administradas pela Vale no Brasil, receberam as melhores avaliações ambientais entre as ferrovias brasileiras, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O Índice de Desempenho Ambiental (IDA) é aplicado pelo órgão federal responsável pela concessão, fiscalização e regulação das ferrovias brasileiras. A Estrada de Ferro Carajás obteve a pontuação 0,83 em uma escala de 0 a 1. Na sequência, está a Estrada de Ferro Vitória a Minas, com 0,81.

Pelo segundo ano consecutivo, as duas ferrovias têm o melhor desempenho. Para o gerente-executivo de Meio Ambiente da Vale, Bruno Ferraz, o resultado reflete os esforços da empresa pela relação sustentável com os territórios onde atua. “Estamos atentos a cada etapa do processo, utilizando tecnologia e buscando soluções inovadoras para aprimorar nossos controles ambientais. Também desenvolvemos um trabalho de diálogo com as comunidades visando ampliar as ações de conservação ambiental”, diz.

O indicador ambiental é formado a partir de quesitos como correta destinação de resíduos; reuso de água; controle de emissões; eficiência energética; relacionamento com moradores de cidades vizinhas às ferrovias; e iniciativas de conservação do meio ambiente. Entre as ações desenvolvidas pelas duas ferrovias estão segregação de resíduos sólidos, reaproveitamento de água da chuva e sistemas de tratamento de efluentes, aplicação de polímeros supressores de poeira nas cargas, além de monitoramento automatizado da qualidade do ar.

Segurança Ferroviária – A Estrada de Ferro Vitória a Minas e a Estrada de Ferro Carajás também foram classificadas pela ANTT como as ferrovias mais seguras do país. O comparativo considera os índices anuais de acidentes de todas as estradas de ferro do Brasil.

vale.com