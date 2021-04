Ex-morador de rua atinge 920 pontos na redação do Enem

“A minha preparação foi através de videoaulas por meio do YouTube”, declarou ele.

Na última segunda-feira (29), foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as médias de pontuação da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). E dentre os 65 mil participantes das provas, a Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas do Piauí (Cendrogas-Pi), destaca o carioca Alexandre Camilo da Silva, ex-morador de rua e atual colaborador da Associação Beneficente São Paulo Apóstolo – Pastoral do Povo da Rua de Teresina, entidade credenciada à Cendrogas.

Alexandre Camilo é também autor do livro intitulado de Poesias e já tem formação acadêmica em outra área, mas sua paixão sempre foi pelas letras. “Sou colaborador da Pastoral há 2 anos. Tenho um livro publicado e desejo cursar Licenciatura Plena em Letras Português. Também já sou graduado em Biologia com bacharelado em Ecologia pela UFRJ e fiz mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar”, relatou Alexandre Camilo.