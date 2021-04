Polícia Civil do Pará inscreve para novo processo seletivo até hoje, 1º

Ao todo, foram disponibilizadas 52 vagas, sendo três exclusivas para pessoas com deficiência

A Polícia Civil do Pará inscreve até hoje, 1º, no novo processo seletivo simplificado (001/2021) para o preenchimento de 52 vagas temporárias em dois cargos de níveis médio/técnico e superior com lotação em Belém e Região Metropolitana. Segundo edital, os salários são de R$ 1.100 mais gratificações e R$ 1.560 mais gratificações.

Das 47 vagas disponíveis para o cargo de assistente administrativo, é necessário que o candidato tenha concluído o ensino médio ou técnico, com documento expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida. O salário será de R$ 1.100,00, mais gratificação por carga horária de 30 horas por semana. vale ressaltar que destas, três serão reservadas para pessoas com deficiência que, atuarão em jornadas diárias de 6 horas.

Com relação as cinco vagas para função de técnico em gestão pública: serviço social, é exigido diploma de graduação de ensino superior em serviço social, com documento expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. O salário é de R$ 1.560,76, mais gratificação por 30 horas por semana. O valor da gratificação não foi divulgado no edital.

As inscrições poderão ser feitas até as 23h59 da quinta-feira, 1º de abril, através da internet, por meio do endereço eletrônico. Durante a inscrição, o candidato deverá fazer o upload (envio de arquivos) nos formatos “JPEG”, “PNG”, “JPG” e “PDF” dos documentos:

– Documentação comprobatória da escolaridade;

– Documentação profissional; Documentação de qualificação profissional, de acordo com as informações prestadas no ato do preenchimento do requerimento de inscrição;

– Cadastro da Pessoa Física;

– Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação;

– Certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável;

– Título Eleitoral e Certidão de quitação eleitoral;

– Carteira de reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do sexo masculino;

– Comprovante de residência, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias;

– Certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Polícia Civil do domicílio do candidato e/ou do Estado do Pará;

– Declaração de inexistência de vínculo temporário com a Administração Pública Estadual nos últimos 06 (seis) meses;

– Currículo com informações cadastrais, especialmente telefone com WhatsApp e e-mail (preferencialmente conta do Google).

Atribuições

Técnico em Gestão Pública: Serviço Social

O candidato aprovado irá desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação e execução relacionadas com a elaboração de planos, programas e projetos sociais e executar outras atividades correlatas a sua área de atuação e de acordo com a sua formação profissional.

Assistente Administrativo

Os aprovado irão realizar atividades de nível médio que envolvam a aplicação das técnicas de pessoal, finanças, orçamento, organização e métodos, material, classificação, codificação, catalogação e arquivamento de papéis e documentos; prestar atendimento ao público em questões ligadas às unidades administrativas e executar outras atividades correlatas a sua área de atuação.

O processo seletivo é válido por um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, caso o órgão tenha interesse, conforme consta no edital.

Imagem: Agencia Pará