Ex-presidiário é executado no bairro Liberdade I

Durante a noite de quarta-feira (13), por volta das 20h30, um homem identificado como Edson da Silva Lopes, 31 anos, ele que teve passagem pela polícia, e agora estava em liberdade.

Segundo os vizinhos da vítima, ele teria recebido uma ligação de alguém conhecido pois o mesmo teria ido até o portão de onde ele morava, apenas de toalha, quando os vizinhos de quitinete ouviram os disparos.

O que se sabe até o momento é que eram dois homens em uma moto vermelha, um desceu e efetuou os disparos conta Edson, que até tentou fugir porem não conseguiu, sendo alvejado por no mínimo 10 disparos.

A polícia trabalha com a linha de investigação de acerto de contas, ao entrar no quarto da vítima apreenderam drogas, botijões e capsulas de pistola no local.

Edson da Silva Lopes

Com Informações: Papo Carajás