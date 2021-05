Ex-presidiário é preso após xingar policiais da PRF e danificar viatura

Ex-presidiário mostrou resistência e foi preso por desacato e injúria

da Silva de 28 anos, foi preso, na manhã desta terça-feira (11), acusado de uma série de crimes. A prisão foi efetuada pela Policia Rodoviária Federal na rodovia BR 343.

Segundo informações do portal do catita, os policiais foram acionados após uma série de denúncias de motoristas que trafegam no trecho da rodovia. José Willyams, na companhia de um grupo de flanelinhas avançavam em veículos parados no sinal com rodos e spray de água para limpar para-brisas, o que incomodava os motoristas da via.

A patrulha se reuniu para averiguação, momento que o ex-presidiário se alterou e começou a xingar os agentes policiais. Em seguida, ele apreendeu fuga, mas foi capturado pela polícia e encaminhado para a Central de Flagrantes. Durante o caminho, inclusive, chegou a danificar a viatura com chutes e socos.

Ele foi autuado pelos crimes de injúria, desacato, dano qualificado, resistência e desobediência. Os demais flanelinhas também foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

José Willyams Alves da Silva ganhou liberdade há cerca de dois meses da Penitenciária Mista de Parnaíba. Ele tem passagem por roubo e furto.

meionorte.com