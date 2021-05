Fã ribeirinha é surpreendida no café da manhã por Gusttavo Lima

Imagina você acordar para tomar o café da manhã e dar de cara com seu ídolo na porta da sua casa. Pois bem, o cantor sertanejo Gusttavo Lima, decidiu surpreender uma fã enquanto realizava um dia de pesca no Rio Araguaia, no Mato Grosso, na última sexta-feira, 28.

O sertanejo deu uma paradinha na pescaria, encostou a canoa e desceu, junto com os amigos, para fazer uma visita a uma família ribeirinha da região.

“Isso que eu chamo de felicidade, alegria. As pessoas são felizes com o que tem e com o que amam, e é isso aí. Sejam felizes aí também”, disse o cantor à mulher que prepara o café.

Visivelmente empolgada com a visita do artista, a moradora sugeriu que Gusttavo interpretasse um de seus maiores sucessos: Rosas, Versos, Vinhos. O cantor prontamente atendeu o pedido e cantou, à capela, o hit que marcou o início de sua carreira.

“Se você soubesse o quanto sou sua fã, você não acreditaria. As músicas que tenho são suas. Por que não faz um show para a gente?”, questionou a moradora.

Após o pedido da fã, o sertanejo afirmou que pretende fazer uma apresentação na região, mas não informou sobre a data.

Repercussão

No Twitter, a visita do cantor fez muito sucesso e já teve gente se candidatando a receber uma visita surpresa do artista e elogiaram a humildade do sertanejo.

