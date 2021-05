Política de Bolsonaro facilita posse de arma de fogo e diminui número de crimes no campo

A facilitação para compra de armas de fogo tem diminuído o número de roubos nas zonas rurais de todo o Brasil. Somente em Goiás, o número de crimes contra propriedades rurais caiu pela metade nos últimos dois anos.

Antigamente, o homem do campo dependia exclusivamente da ajuda das forças policiais para se defender de criminosos. Hoje, graças a política adotada pelo governo de Jair Bolsonaro, o cidadão da zona rural agora pode adquirir armas de fogo com mais facilidade, o que auxilia na sua própria defesa pessoal.

Somente no ano passado, foram registrados 10437 pedidos de compra de arma de fogo no Brasil, sendo 4824 para defesa pessoal em 2020.

O Rio Grande do Sul lidera a aquisição de armas com 507 registradas. De acordo com a secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, as ocorrências policiais no campo também caíram drasticamente nos últimos dos anos, consequência do uso das armas pelo homem do campo para autodefesa.

Fonte: Zero94.com