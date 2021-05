Inscrições para Jovem Aprendiz 2021 encerra na segunda, 31 de maio

Segue até a próxima segunda-feira, 31 de maio, o prazo de inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2021 da Vale. Ao todo, serão cerca de mil vagas distribuídas entre os estados do Pará, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas de 18 a 22 anos que tenham concluído o Ensino Médio e residentes nos municípios paraenses de Parauapebas, Marabá, Canaã dos Carajás e Curionópolis. Os candidatos só poderão se inscrever para vagas nas cidades onde residem, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto, e ter disponibilidade para trabalhar pelo período de 6h. As inscrições podem ser feitas pelo site www.vale.com/oportunidades. O programa Jovem Aprendiz é uma das principais portas de entrada para a empresa e tem o objetivo de ampliar as possibilidades de crescimento profissional e inserção qualificada de jovens no mercado de trabalho.