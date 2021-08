Falso policial é preso em Parauapebas

Na madrugada de segunda-feira por volta das 2 horas, um homem identificado com Wesley Pereira dos Santos, estava em um bar localizado no bairro Cidade Jardim, segundo funcionários do estabelecimento o homem estava expondo uma pistola Taurus, e afirmava ser policial, deixando as pessoas assustadas e causando tumulto.

A polícia foi acionada e logo em seguida chegou ao estabelecimento, ao abordar o homem e pedir os documentos da arma ele disse não possuir e não conseguiu comprovar que era policial, Wesley Pereira foi preso por porte ilegal de arma.