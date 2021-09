Fenecan vem aí: Prefeitura e Aciacca apresentam edição 2021 à imprensa

Fomentar o comércio local e inserir de vez os empreendedores de Canaã no mundo digital. Esses são os objetivos da 5ª edição da Feira de Negócios de Canaã (Fenecan), que foi apresentada oficialmente à imprensa em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (9), na sala de reuniões do gabinete da prefeitura.

A Fenecan volta a ser realizada após uma pausa em 2020, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A nova edição terá o tema “Fazendo negócios com um clique”, e programação híbrida, envolvendo apresentações e eventos online e presenciais (confira a programação preliminar abaixo).

“Passado esse momento mais turbulento da pandemia, podemos tratar desse evento com mais segurança. Os casos de contágio estão diminuindo e estamos preparando a nossa Fenecan, que vem pra fortalecer e fomentar o dinamismo econômico na nossa cidade”, comentou a prefeita Josemira Gadelha. “Estamos num momento em que o mundo acontece nas redes sociais, por isso a Fenecan vem com esse diferencial, de ser online e presencial”, completou.

Novidades

A prefeita destacou que, seguindo o decreto do governo estadual, os shows previstos na programação só poderão ser acessados por pessoas que tomaram, ao menos, a primeira dose da vacina contra a Covid. Josemira ainda anunciou algumas novidades do evento esse ano, que vai durar três meses, de 2 de outubro a 31 de dezembro, envolvendo comemorações como o aniversário de Canaã, o Dia das Crianças, do Evangélico, da Padroeira de Canaã, além do Natal e do Reveillon.

A administração ainda vai disponibilizar telões nos principais bairros da cidade para quem preferir não acompanhar os shows nos locais, e no aniversário da cidade haverá a distribuição de bolo comemorativo em diversos pontos.

Para fomentar o comércio, a prefeitura fechou um convênio com a Associação Comercial e Industrial (Aciacca), que vai realizar grandes eventos como o Liquida Canaã, Show de Prêmios e Natal da Sorte.

Apoio ao comércio

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Ferreira, lembrou que, durante a pandemia, o comércio passou por um momento muito difícil. “Por isso, o governo pensou e programou essa Fenecan para dar uma alavancada no nosso comércio”, disse.

“Venham com a gente, venham inovar, o mundo mudou e a forma de vender também. Nossos empresários tiveram que se reiventar. Precisamos do comércio e dos empresários para fazer uma Canaã diferente e melhor”, completou a secretária, que lembrou ainda que as inscrições para as empresas interessadas em participar do evento vão até essa sexta-feira, 10 de setembro.

O presidente da Aciacca, Wender Damaceno, também comentou as dificuldades vividas durante a pandemia pelos comerciantes. “A Aciacca e a prefeitura se preocupam com isso. Juntamos todos os esforços para pensar nesses eventos e nossa preocupação é que esse dinheiro fique aqui, em Canaã”, afirmou. “Eu não tenho dúvida de que quem entrar e participar, nesse formato, vai vender mais do que antes”, concluiu.

Veja abaixo a programação preliminar de eventos da Fenecan:

02 de outubro

Show de humor com Nilton Pinto e Tom Carvalho

04 de outubro

Xand Avião

08 de outubro

Ciro Bottini – Show de prêmios (Aciacca)

08 de outubro

Iberê Tenório – Manual do Mundo

30 de novembro

Show do Dia do Evangélico – Damares

08 de dezembro

Show Dia da Padroeira – Padre Alessandro

31 de dezembro

Show da Virada – Calcinha Preta

