Aberto período de matrículas para selecionados no curso de Letras da UEPA em Canaã

Já estão abertas, e seguem até o próximo dia 14, as matrículas para os candidatos selecionados para o curso de Letras, na Modalidade à Distância, da UEPA, em Canaã dos Carajás.

No caso dos 39 candidatos aprovados por meio da seleção do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), é preciso verificar a documentação informada no SIGAA, clicando aqui, que deverá ser entregue na Coordenação do Polo UAB de Canaã dos Carajás, cópias e originais, para conferência e posterior envio para UEPA.

Para o acesso docente, um professor de Canaã foi aprovado, e deve se inscrever no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O curso de Letras será ministrado em Canaã por meio do Polo da UAB, e funcionará na Modalidade à Distância, contando com 20% da carga horária na modalidade presencial.

