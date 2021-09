O maior evento de esportes radicais do Pará ocorre em Parauapebas neste fim de semana

A 3ª edição do campeonato nacional Pebas Jump está confirmada para os dias 10, 11 e 12 de setembro e vai reunir atletas renomados que irão competir em oito modalidades diferentes.

O Free Sytle (estilo livre), o Skate, BMX Dirt Jump, BMX Street, Patins Street, Slack line e Moto Weeling, onde os atletas disputam entre si com tempo cronometrado na pista de Street, sendo avaliados por desempenho, velocidade e equilíbrio.

Já as modalidades de grupo, o Bicicross (na largada oito competidores precisam completar o circuito e quem chegar primeiro na reta final da competição, é o campeão) e o PaintBall. As categorias para as disputas entram o amador, iniciante, profissional, adulto (masculino feminino e infantil).

Entre os participantes está Gustavo Balaloka, o atleta conhecido nas redes sociais por mostrar saltos audaciosos durante treinos e competições e consagrado campeão internacional em 2017 na China, além de campeão amador na Argentina pelo BMX Free Style e Super BMX. Balaloka é considerado um dos favoritos do DIRT BMX.

Outro nome de peso é Lucas Gaspar, atualmente é instrutor na escolinha de iniciação esportiva da Semel e tem na bagagem o vice-campeonato brasileiro de bicicross Cruise Men em 2018, além do hexacampeonato paraense e o bicampeonato tocantinense da modalidade.

A área onde atualmente funciona as aulas de bicicross da Semel no ginásio poliesportivo foi toda revitalizada e será palco das disputas. As inscrições para a competição encerram nesta quarta-feira, 8.

A expectativa é que mais de 500 atletas participem. A abertura do evento será na sexta-feira, 10, a partir das 19h30, no ginásio poliesportivo Islander Souza.

ASCOM/PMP