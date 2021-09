Confira as vagas disponíveis nessa sexta-feira, no Sine de Canaã dos Carajás, todas as semanas com vagas atualizadas de segunda-feira à sexta-feira.

O Sine funciona das 8h às 14h, na Avenida JK, 104. Os interessados devem apresentar documentos pessoais e Carteira de Trabalho.

Para maiores informações, ligue (94) 99123-5373 ou contacte via e-mail em [email protected]