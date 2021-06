Fiéis conhecem cartaz do Círio 2021

Na noite desta segunda-feira, 31, fiéis acompanharam de perto a missa que antecedeu a apresentação do cartaz do círio 2021 realizada na Praça Santuário. Desta vez, o evento pode ser acompanhado pelo público na praça, respeitando as medidas sanitárias, como uso de máscaras e distanciamento social, diferente do que aconteceu em 2020, quando o evento foi totalmente transmitido online para os católicos, através das redes sociais.

Este ano, mesmo ainda em meio a pandemia da covid-19, fiéis puderam acompanhar de perto a missa que marcou a subida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória, localizada no Altar-Mor da Basílica Santuário, onde permanece durante o ano inteiro. O momento ocorre apenas duas vezes ao ano: em maio, para comemorar o aniversário de elevação da Basílica de Nazaré à categoria de Santuário Mariano, que em 2021 completa 15 anos; e em outubro, durante a quinzena do Círio de Nazaré.

Na praça Santuário, os fiéis puderam conhecer o cartaz deste ano. Em um momento de fé e religiosidade, a praça esteve repleta de cristãos na noite de ontem.

