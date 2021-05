Governo Iara Braga entrega títulos de terras em Eldorado do Carajás

A cerimônia foi marcada pela emoção dos beneficiados com a titulação dos seus lotes de terras, realizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) por meio da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás.

Foram agraciados com os títulos os primeiros 30 proprietários, que a partir de agora passam a ser de fato e de direito donos das terras, ação que valoriza os bens e facilita o acesso ao crédito, fomentos e investimentos.

Participaram da Cerimônia o Superintendente regional do Incra, Aveilton Silva de Souza, Deputado Federal Joaquim Passarinho (PSD), lideranças sociais, o vice-prefeito Clemilton Parafusão, vereadores e secretários municipais, além da prefeita Iara Braga (PSD).

Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município Vera Lúcia a ação é histórica e mostra o comprometimento do governo municipal com os colonos e trabalhadores rurais da região. O pensamento foi comungado pelo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais.

Seu Henrique disse que esperava por essa titulação a 30 anos: “Graças a Deus depois desses de todos esses anos consegui o título da minha terra, vou poder fazer um projeto e investir para aumentar a produção”, disse o agricultor.

A prefeita Iara Braga agradeceu o empenho da superintendência do Incra em atender a comunidade por meio do amigo Aveilton, e também agradeceu imensamente a parceria do deputado Joaquim Passarinho que não mede esforços para beneficiar o município de Eldorado do Carajás.

“O deputado vem atendendo nossos pedidos e mostrando carinho com nossa comunidade, essa ação é mais uma que nosso governo vem realizar com ajuda dos parceiros, hoje, além dos títulos entregamos o prédio do Centro Integrado de Regularização de Terras, que vai facilitar a vida de quem precisa buscar os títulos de seus lotes e terras. A partir de agora não precisarão mais se deslocar a Marabá em busca dos títulos urbanos e rural”, comentou a prefeita.

Iara ainda apresentou o programa “Cuidar Bem”, que irá realizar ações de infraestrutura, socioambientais, esporte e lazer além de saúde e educação. O início será com obras de melhoria da malha viária da zona rural, as máquinas que estavam no local do evento saíram de lá direto para região da Bamerindus onde começarão as obras.

O Deputado Joaquim Passarinho reforçou a valorização que o Governo Federal vem dando aos produtores e agricultores, e se emocionou ao ver famílias que há 30 anos buscam seus títulos alcançarem essa conquista.

“Esse é o compromisso do Governo Federal com todos os brasileiros, independente de partido político, e também é um compromisso nosso inclusive com Eldorado do Carajás. Além de trabalhar junto com Iara Braga pelos títulos, também destinei várias emendas para o município visando melhorar a qualidade de vida da população, faço isso porque vejo na prefeita Iara responsabilidade e seriedade e assim podemos caminhar juntos em favor do povo dessa querida cidade”, disse o deputado.

Por fim foi inaugurado o prédio do Centro Integrado de Regularização de Terras que além de contar com Incra terá também os serviços do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), que tem como missão a prestação de serviços de regularização fundiária de áreas públicas do Estado do Pará e de reconhecer a validade dos títulos de terras por ele expedidos com o objetivo de assegurar ao produtor rural em todos os seus perfis, a comunidades tradicionais e remanescentes quilombolas a titulação das suas áreas e, com isso, tenham a segurança jurídica para o desenvolvimento das suas atividades de forma sustentável, a estabilidade social no campo e o combate ao desmatamento ilegal.

Redação: R30