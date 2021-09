Fila gigante se forma para comprar botijão de gás a R$ 60

Uma grande fila se formou desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 2, para comprar botijões de gás vendidos a R$ 60. A ação foi realizada pelo Observatório Social da Petrobrás (OSP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP). Em Belém a ação foi promovida pelo Sindicato dos Petroleiros do Pará no distrito de Icoaraci e apenas 100 botijões vão ser vendidos.

A venda será com exclusividade para famílias atendidas pelos programas sociais Bora Belém, Renda Pará e Bolsa Família, com a apresentação do cartão, limitado a uma unidade por família beneficiada.

A iniciativa faz parte de um protesto contra alta no preço dos combustíveis, que engloba também o gás de cozinha, que segundo a categoria poderia custar até 40% mais barato, se não fosse o PPI (Preço de Paridade de Importação).

Roma News